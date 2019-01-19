Aliağa'da sinema şöleni başlıyor

Aliağa Belediyesi, beyaz perdenin en sevilen animasyon ve çizgi filmlerini karne hediyesi olarak Aliağalı çocukların ayağına getiriyor. 19 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında haftanın dört günü gerçekleştirilecek olan “Aliağa'da Tatil Var” etkinlikleri kapsamında sinemanın en seçkin ve beğenilen çocuk filmleri minik izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Patlamış mısır ve gazoz ikramı

Sinema gösterimleri her cuma, cumartesi, pazar ve çarşamba günleri saat 18.30'dan itibaren Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına çocuklar için kurulan 800 metrekare kapalı alana sahip geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilecek. Sömestr süresince Aliağalı çocukları sinema şölenine davet eden Aliağa Belediyesi, film gösterimleri esnasında çocuklara patlamış mısır, gazoz, pamuk helva, süt ve kek ikramlarında da bulunacak.

Büyükler de unutulmadı

Çocuklara özel olarak dolu dolu hazırlanan etkinlik programı çerçevesinde yetişkinlerde unutulmadı. Yetişkinler için hazırlanan filmler saat 20.00'de beyaz perdeye yansıtılacak. Aileler, gösteri merkezindeki filmlerle birlikte kış aylarına özgü sinema nostaljisi yaşayacak.

Sinema gösterim takvimi

19 Ocak Düğüm Salonu (Yetişkin)

23 Ocak Çılgın Hırsız 3 (Animasyon Çocuk Filmi)

25 Ocak Emojiler/Ay Lav Yu Tu

26 Ocak Çılgın Hırsız 3/Deli Dumrul

27 Ocak Coco /Annemin Yarası

30 Ocak Evcil Hayvanların Yaşamı/Annemin Yarası

1 Şubat Çılgın Hırsız 3/Ay Lav Yu Tu

2 Şubat Emojiler/Deli Dumrul

3 Şubat Evcil Hayvanların Yaşamı/Düğüm Salonu