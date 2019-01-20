Aliağa'da sinema şöleni “Düğüm salonu” ile başladı

Türk sinemasının son dönemlerdeki başarılı komedi yapımlarından Düğüm Salonu, 'Aliağa'da Tatil Var' etkinlikleri kapsamında izleyici ile buluştu.

Aliağa Belediyesi, yarıyıl tatiline özel olarak çocuklar için hazırladığı 'Aliağa'da Tatil Var' etkinliklerinde büyükleri de unutmadı. Gündüz saatlerinde çocukları çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle eğlencenin doruğuna çıkartan Aliağa Belediyesi, akşam saatlerinde ise büyüklere sinema keyfi yaşatıyor. Beyaz perdeyi yaz aylarında on binlerce Aliağa'nın ayağına götüren Aliağa Belediyesi, sinema şölenine kışın da devam ediyor. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına kurulan 800 metre kare kapalı alana sahip geçici gösteri merkezinde gösterime sunulan Düğüm Salonu isimli komedi filmi Aliağalı sinemaseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Patlamış mısır ve gazoz ikramı

Hakan Algül'ün yönettiği Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Onur Buldu, Gonca Vuslateri ve Salih Kalyon gibi usta isimlerin rol aldığı komedi filmi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Patlamış mısır ve gazoz ikramlarının da yapıldığı etkinlikte sinemaseverlere nostaljik bir film keyfi sunuldu.

Haftanın dört günü sinema şöleni

Çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek olan 'Aliağa'da Tatil Var' etkinlikleri kapsamında saat 18.30'da çocuklar için animasyon filmler saat 20.00'de ise büyükler için sinema filmleri gösterime sunulacak. Hem büyükler hem de küçükler sinemanın keyfini yaşayacak.

Haftanın dört günü gerçekleştirilecek olan sinema şöleninin programı şöyle;

23 Ocak Çarşamba: Saat 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Animasyon Çocuk Filmi)

25 Ocak Cuma: Saat 18.30 Emojiler (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Ay Lav Yu Tu

26 Ocak Cumartesi: Saat 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Deli Dumrul

27 Ocak Pazar: Saat 18.30 Coco (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Annemin Yarası

30 Ocak Çarşamba: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Annemin Yarası

1 Şubat Cuma: 18.30 Çılgın Hırsız 3 (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Annemin Yarası

2 Şubat Cumartesi: Saat 18.30 Emojiler (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Deli Dumrul

3 Şubat Pazar: 18.30 Evcil Hayvanların Yaşamı (Animasyon Çocuk Filmi)

Saat 20.00 Düğüm Salonu