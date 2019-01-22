Aliağa'da sinema şöleni

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediyenin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra birbirinden eğlenceli çizgi sinema filmleri de gösterime sunuluyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kurulan 800 metrekarelik kapalı alana sahip Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler çocuklara eğlence dolu bir tatil yaşatıyor. Etkinliklerin, 4 Şubat'a kadar her pazar, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirileceği ifade edilirken, 13.30'da başlayan etkinlikler gün boyu devam etti. Kaşık kukla yapımından tiyatroya, sihirbaz gösterilerinden sinema gösterimlerine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak çocuklar için gerçekleştirilirken, etkinlikler sırasında çocuklara pamuk helva, kek ve meyve suyu ikramları da yapıldı.

Programlar kapsamında, birbirinden renkli çizgi sinema filmleri de minik izleyicisi ile buluşacak. Etkinlik günlerinde saat 18.30'dan itibaren dev ekrana yansıyan filmler, çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. Çizgi sinema günleri 23 Ocak 2019 Çarşamba günü "Çılgın Hırsız 3" filmi ile başlayacak.

Aliağa Belediyesi, küçüklerin yanı sıra büyükler için de sinema şöleni hazırladı. "Düğüm Salonu" ile başlayan sinema keyfi, Türk sinemasının birbirinden değerli sinema filmleri ile devam edecek. Büyükler için gösterime sunulacak olan dram ve komedi türü filmler, saat 20.30'dan itibaren geçici gösteri merkezinde dev ekrana yansıyacak.