Aliağa'da sivrisinek ile mücadele sürüyor

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için sivrisinek, karasinek ve diğer rahatsız edici vektörlerle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Erken dönemde yapılan larva mücadelesi ile sivrisinekler henüz yumurta evresindeyken yok ediliyor.

Sivrisinek ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, “Vektörle mücadele iklim ve hava koşullarına göre değişmekle birlikte her mevsim farklı bir uygulama yapılmaktır. İçinde bulunduğumuz mevsim itibari ile kışlak mücadelemiz rutin bir şekilde devam etmektedir. Dünya üzerinde 3 binin üzerinde sivrisinek türünün olduğu bilinmektedir. Fakat bütün sivrisineklerin ortak olan bir ihtiyacı vardır. Yaşam çemberlerini tamamlamak için mutlak suretle suya ihtiyaç duyarlar. Biz de ekiplerimizle birlikte bu aylarda en küçük su birikintisinde larvasit mücadelesi yapıyoruz” dedi.

Aliağa'da gerçekleştirilen çalışmalar sırasında doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılmasına dikkat ediliyor. Mücadelede, canlıların yaşam alanlarına zarar vermeden, sadece larva karşıtı biyolojik larvasitler kullanılıyor.