Aliağa'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

İzmir'in Aliağa ilçesinde Kaymakam Ömer Karaman öncülüğünde, sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimlere Aliağa Kaymakamı Karaman'ın yanı sıra Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve ilgili kurum yetkililerinin katılımlarıyla, 13 Şubat ve 14 Şubat 2021 günlerinde İlçe genelinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlere devam edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske, mesafe, hijyen yönünden 13 - 14 Şubat 2021 günleri yapılan denetimlerde; toplam 202 işletme denetlenerek 3 işletmeye çeşitli sebeplerden dolayı ihlal tutanağı tanzim edildi. Maske takmayan 14 şahsa 12 bin 600 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 51 kişiye toplam 45 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan uygulamalarda 42 şehir içi toplu taşıma aracı denetlenirken, 3 araca toplam 2 bin 992 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan ve maske takmayan 1 yolcuya da idari yaptırım tutanağı tanzim edildi

Yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın, belirlenen kurallara riayet etmelerinin öncelikle kendi sağlıkları ve toplum sağlığı yönünden önem arz ettiği ve denetlemelerin aralıksız devam edeceği bilgisi verildi.