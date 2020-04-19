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Aliağa'da sokak hayvanları unutulmadı

İzmir’in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su dağıttı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su dağıttı.


Aliağa ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye, bu zorlu süreçte sokakta yiyecek bulmakta zorlanan merkez ve dış mahallelerdeki tüm hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için mama ve su dağıtımları yapıyor.


Vatandaşların ayrıca, hayvanlarla ilgili yaşanabilecek olumsuzlukta Hilal Masa ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp çözüm hattına mesaj göndererek yardım talebinde bulunabileceği ifade edildi.

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