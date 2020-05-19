Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2. kez dezenfekte edildi.

Aliağa Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren ve toplu taşıma amacıyla kullanılan minibüslerin dezenfektan işlemini gerçekleştirerek halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlanıyor. Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitlap, Aliağa Belediyesi iş birliği ile belirli periyotlarda şehir içi çalışan ticari minibüsleri, ticari taksileri ve otobüsleri dezenfekte ettiklerini, dezenfekte çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Yiyitalp, "Covid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne virüse dair tedbirler alıyoruz. Halkımızın sağlığı açısından önemli olan dezenfektan işlemini Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Belediyesi'nin işbirliğiyle yaparak; el dezenfektanları, maskeler ve kolonyaları esnafımıza dağıtıyoruz. Dezenfekte edilen her aracımızın ön camlarına dezenfekte edildiğine dair etiket yapıştırılmış olup, araç dezenfekte kartı oluşturulmuştur. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilirler" dedi.

Aliağa Belediyesine dezenfektan desteği için teşekkür eden minibüs esnafı Yaşar Aydın, "Araçlarımız her 15 günde bir belediye tarafından ilaçlanıyor. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Halkın sağlığı için ilaçlamanın önemi çok büyük. Fazla yolcu almıyoruz, kurallara uyuyoruz, denetleniyoruz" ifadesini kullandı.

Minibüs şoförü Mustafa Kara ise araçlarını periyodik olarak ilaçladığını, yolcuların gayet güvenli biçimde yolculuk yapabileceğini söyledi.