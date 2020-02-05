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Aliağa'da şubat ayı kitabı okuyucuyla buluşuyor

Aliağa Belediyesinin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığının 7'nci yayını ‘Tapu Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Güzelhisar' şubat ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.


Tarihseverlerin başucu, akademi dünyasının ise kaynak kitabı olan 215 sayfalık dev eser Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hilal Ortaç tarafından kaleme alındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan kitapta Güzelhisar'ın, 16.yüzyıldaki ekonomik ve sosyal yaşamı tapu tahrir defterleri ile ortaya konuldu.


Kitap Hilal Masa'dan ücretsiz edinilecek


Tarihseverler, şubat ayı sonuna kadar dağıtımı gerçekleştirilecek olan kitabı Aliağa Belediyesi merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan ücretsiz olarak talep edebilecek.

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