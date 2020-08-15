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Aliağa'da tarla yangını

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.


Yangın, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi yolu Pompala mevkisinde bir tarlada çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Yoldan geçmekte olan Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, durumu itfaiye bildirdi. Zabıta ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can ve mal kaybı olmazken yaklaşık 7 dönümlük alan zarar gördü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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