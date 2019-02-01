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"Aliağa'da Tatil Var" etkinliklerinin finali 3 Şubat'ta

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı "Aliağa’da Tatil Var" etkinlikleri birbirinden eğlenceli aktivitelerle devam ediyor.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin çocuklar için hazırladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri birbirinden eğlenceli aktivitelerle devam ediyor.


Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda 800 metrekare ısıtmalı kapalı alana sahip geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen ücretsiz aktiviteler, çocukların keyifli bir yarıyıl tatili geçirmesine imkân sağlıyor.


Etkinlik programı kapsamında, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 15.30'da çocukların izlemekten büyük keyif aldığı Marmelat kukla gösterisi çocuklarla buluşacağı bildirildi. Miniklerin, kukla Marmelat ve eğitmen Çiğdem Dağtekin Vantrolog gösterisi ile keyifli anlar yaşayacağı etkinlikler, 2-3 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.


Marmelat Kukla gösterisi öncesinde ise 13.30-14.30 seanslarında “Mimdo's Call” isimli Pandomim gösterisi çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. Saat 18.30'da da “Sevimli Emojiler” isimli çizgi sinema çocuklar için gösterime sunulacak.


3 Şubat etkinliklerinde de "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri final yapacak. Aynı gün saat 13.30-14.30'da "Prensesin Rüyası" isimli müzikli danslı çocuk tiyatrosu, 15.30'da Marmelat Kukla Gösterisi, 18.30'da ise “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” isimli çizgi sinema gösterime sunulacak.

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