Aliağa'da temizlik mesaisi

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında, doğaya atılan ve doğada kaybolması binlerce yılı alan; plastik poşetler, pet şişeler ile cam kırıkları titizlikle toplandı. Hummalı bir çalışma yürüten 15 kişilik ekip boydan boya temizleyerek tertemiz yaptı. Pırıl pırıl bir hale getirilen bölgenin çöplüğü andıran görüntüsünden eser kalmadı. Toplanan çöpler belediye araçları ile toplama alanına götürüldü.

Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Yılın belirli dönemlerinde mıntıka temizliği yaptıklarını da sözlerine ekleyen Şirin, “Kent genelinde periyodik olarak orman ve mıntıka temizliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle piknik alanı olarak kullandığı bölgelerde temizliğe önem veriyoruz. Son olarak arka plaj mevkiinde, Ağapark bitimi ile Viking köprüsü arasındaki çay yolu üzerinde temizlik çalışması yaptık. Biz belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları her zaman yapıyoruz. Bunun karşılığında vatandaşlarımızın da doğaya karşı daha duyarlı olmasını bekliyoruz” dedi.