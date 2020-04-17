Aliağa'da toplu taşımalara güvenli mesafe denetimi

Aliağalı vatandaşların sağlığı için toplu ulaşım araçlarında güvenli mesafenin korunması adına çalışmalar yapan zabıta ekipleri, dolmuş içerisindeki yolcu sayısının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'den fazla olmaması gerektiği yönünde denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri toplu ulaşım araçlarını durdurarak şoförlere kurallarla ilgili bilgilendirme yaptı. Kural ihlali yapan dolmuş şoförlerine uyarılarda bulundu. Yan yana oturan yolcuların boş koltuklara geçmesi ve çapraz şekilde oturmaları gerektiğini hatırlattı. Toplu ulaşım denetimlerini sürdüreceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlayıp cezai işlem için Aliağa İlçe Hıfzıssıhha Kuruluna göndereceklerini söyledi.