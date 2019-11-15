Aliağa'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 24 bin 239

İzmir'in Aliağa ilçesinde, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 24 bin 239 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun son verilerine göre, nüfusu 95 Bin 392 olan Aliağa'da araç sayısı da her geçen gün artış gösteriyor. Buna göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne kayıtlı araç sayısı 24 bin 239 oldu. Nüfusun yaklaşık beşte biri motorlu araca sahipken, motorlu taşıtların büyük bir bölümünü otomobiller oluştuğu öğrenildi. Otomobillerden sonra en çok kullanılan motorlu kara taşıtı ise motosiklet ve kamyonet oldu.

Trafikteki araç yoğunluğunun gece ve gündüz değişkenlik gösterdiği Aliağa'da trafiğe kayıtlı; 12 bin 45 otomobil, 3 bin 550 motosiklet, 3 bin 535 kamyonet, bin 427 traktör, 969 kamyon, 943 yarı römork, 852 çekici, 380 otobüs, 224 minibüs, 148 tanker, 146 özel amaçlı araç, 11 römork ve 9 adet jeep bulunuyor.