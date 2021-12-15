Aliağa'da TÜBİTAK destekli bilim şenliği

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK destekli Bilim Şenliği düzenlendi.

Fizik, kimya, biyoloji, kültür, felsefe, makine, elektronik, tarih alanlarında olmak üzere toplam 24 proje, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanarak Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sergilendi. Projede; 24 öğretmen ve 48 öğrenci görev aldı. Hazırlanan bilimsel stantları gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürü Reha Ünlüeroğlugil, "İki yıl önce başladığımız; fakat pandemi nedeniyle uygulama aşamasına geçemediğimiz 4006 proje çalışmalarımızı bugün sergileme fırsatı bulduk. Öğretmenlerin rehberliği ve öğrencilerimizin gayreti ile farklı alanlarda toplam 24 projeye imza atıldı. Sergilediğimiz projeler ilgi çekici olduğu kadar güncel yaşantımızı da yakından ilgilendiriyor" dedi.