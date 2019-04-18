Aliağa'da Turizm Haftası kutlandı

Toplumda turizm bilincini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm Haftası' yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Özel Aliağa Fen Bilimleri Okulu'nda kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programı, günün anlam ve önemini Özel Aliağa Fen Bilimleri Okul Müdürü İnci Açıkgöz yaptı. Anadolu'muzun bizlere Allah'ın insanlığa bir lütfu olduğunu, medeniyetin beşiği olduğunu ve insanlık tarihinin bilinen en eski yerleşim yeri olduğunu belirten Açıkgöz, "Çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirmek ve turizmin önemini anlatmak hepimizin görevidir” dedi.

Program yapılan açılış konuşmasının ardından ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlçe tanıtımı videosu, oratoryo, 'Türkiyem' slayt gösterimi ve yedi bölge, yedi ezgi korosu ile kutlamalar devam etti. Programın devamında halk oyunları ile dans gösterisi yapılarak yörelerine ait tarihi maket resimler ve kültürel yemekler ikram edildi. Turizm Haftası kutlama programına Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.