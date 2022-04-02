Aliağa'da Türk Polis Teşkilatının 177. yılında unutulmaz konser

yıl dönümü etkinliği çerçevesinde bir konser verdi, katılımcıların beğenisini topladı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) ile birlikte oluşturulan Türk halk müziği korosu, Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde bir konser verdi. Şef Onur Haskan'ın yönetimindeki konserde koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen birbirinden değerli eserleri seslendirdi.

Aralarında görevli polislerinde yer aldığı, kimi zaman koro kimi zaman solo halinde icra edilen konserde katılımcılar, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören ve izleyenlerden sık sık alkış alan koro, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, koronun, Türk Polis Teşkilatının kuruluşun 177. yıl dönümü nedeniyle, belediye korosu ile birlikte ortak hazırlandığını söyledi. Balıkçıoğlu, "Böyle bir güzel günde Aliağa İlçe Emniyet Müdürü olarak siz Aliağalıları yanımızda görmek bizi çok mutlu ediyor. Bize verdiğiniz desteği sokaklarda da hissediyoruz. Sizlerle birlikte çalışmanın, suçlu ve suçla mücadelenin; mutluluğunu, onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte huzurlu günlere imza atacağız" dedi.

Programda ayrıca, Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hazırlanan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin yer aldığı Türk halk oyunları ekibi, zeybek gösterisi sundu.

Etkinliğe; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Polis Baş Müfettişi Yasin Uğurtaş, Limanlardan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay, Aliağa Sahil Güvenlik TCSG 61 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, Disk EmekliSen Aliağa Şube Başkanı Sebahattin Yeşiltepe, polis yakınları ve vatandaşlar katıldı.