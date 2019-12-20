Aliağa'da türkü şöleni

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk halk müziği korosu, "Solistler Geçidi" ile türküseverlerin karşısına çıktı. Koroda yer alan koristlerin solo performansı sergilediği gecede, Aliağalılar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk halk müziği korosunun konseri ilgi gördü. Koroda yer alan 8 korist, çeşitli yörelere ait türkülerini solo olarak seslendirdi. Türkü tutkunlarının eğlenceli dakikalar yaşadığı gecede solistler, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı. Koro şefi Ali Hikmet Gökçen yönetmenliğinde gerçekleşen konserde; Sivas, Amasya, Rize, Denizli, Selanik, Kahraman Maraş, Afyonkarahisar ve Kırıkkale yörelerinden 16 türküye yer verildi.

Ekim ayından bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden ASEV THM Koro Şefi Ali Hikmet Gökçen, "8 koristimizle birlikte Türkiye'nin çeşitli yörelerinden türkülerle Aliağalılara bir müzik ziyafeti gerçekleştirdik. 'Solistler Geçidi' olarak adlandırdığımız bu programımızı her ay düzenli olarak yaparak, konserlerde solo performans sergileme şansı olmayan koristlerimize de fırsat vermiş olacağız. Katkılarından dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ederiz" dedi.