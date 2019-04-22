Aliağa'da Uçurtma Şenliği gökyüzünü renklendirdi

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlama etkinlikleri kapsamında organize ettiği eğlenceli aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, etkinlikler kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Aliağa'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘uçurtma etkinliği' renkli görüntülere sahne oldu. Yeşille mavinin buluştuğu Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde çocuklara, beş bin adet uçurtma dağıtıldı. Uçurtma dağıtımı esnasında uzun kuyruklar oluşturan çocuklar birbirleriyle yarıştı. Uçurtma dağıtımının ardından gökyüzüne yükselen uçurtmalar Aliağa semalarını süsledi.

Aileleri ile birlikte Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na akın eden çocuklar uçurtma etkinliğinin yanı sıra kendileri için kurulmuş şişme oyun parklarına da büyük ilgi gösterdi. Şişme oyun parklarında doyasıya eğlenen çocuklar burada eğlencenin doruğuna çıktı. Minikler ise palyaço ve animasyon gösterileri ile keyifli saatler yaşadı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın akınına uğrayan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı şenlik yerine dönüştü.

“Aliağa'da 23 Nisan” programı 22 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile devam edecek. Etkinlikler kapsamında, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde saat 14.00'te “Denizkızı” isimli müzikal çocuk tiyatrosu ücretsiz olarak sahnelenecek. Saat 16.00'da ise Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda geleneksel çocuk oyunları gerçekleştirilecek.