Aliağa'da unutulmaz yarıyıl tatili sona erdi

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak haftada dört gün olarak planladığı "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri eğlenceli aktivitelerle final yaptı.

Tiyatrodan kaşık kukla yapımına, çizgi sinemadan pandomim gösterilerine kadar en eğlenceli kültür sanat etkinliklerini Aliağalı çocuklarla buluşturan Aliağa Belediyesi, çocuklara unutulmaz bir yarıyıl tatili yaşattı.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kurulan Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen dolu dolu kültür sanat etkinlikleri ile çocuklara hem keyifli hem de verimli bir tatil imkanı sunuldu.

"Aliağa'da Tatil Var" etkinliklerinin son günü her zaman olduğu gibi Aliağalı çocukların yoğun ilgisini gördü. Etkinliklerin son gününde ilk olarak sahne alan "Prensesin Rüyası" isimli müzikli danslı oyun çocuklara tiyatro keyfi sundu. Tiyatro oyunun hemen ardından çocukların çok sevdiği Marmelat Kukla sahne aldı. Marmelat Kukla, çocukların eğlencesini ikiye katladı. Marmelat Kuklayı yakından izlemek isteyen çocuklar aileleriyle birlikte Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na akın ederek gösteri merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gün boyu süren etkinlikler, "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı" isimli çizgi sinema gösterimi ile son buldu. Etkinlikler boyunca çocuklara pamuk helva, kek ve süt ikramları yapılarak balon dağıtıldı. Anne ve babalara ise çay ve su ikramlarında bulunuldu.