Aliağa'da üretici kadınlara özel seminer

Aliağa Belediyesi, Ege Üniversitesi iş birliği ile Aliağa'da kadınlara yönelik tarım ve uygulamaları üzerine seminer düzenleyecek. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin öncülüğünde düzenlenecek olan etkinliğe, Aliağalı tüm kadınların katılım sağlayabileceği ifade edildi.

Bilinçli üretimin yapılmasına katkı sağlanması amacı ile düzenlenecek olan seminerde; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bihter Çolak Esetlili, Organik Tarımda Toprak Verimliliği Yönetimi konusunda, Doç. Dr. Mahmut Tepecik ise Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik ve İyi Tarım Uygulamaları konusunda katılımcılara bilgi aktaracak. Aliağa Belediyesi Kadınlar Lokalinde 18 Aralık 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan seminer saat 10.00'da başlayacak.

Aliağalı üretici kadınlar için önemli bir etkinliğe imza atılacağını belirten S.S Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Ege Üniversitesinin değerli öğretim üyeleri toprak bilimi ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Kooperatifimize tarım ve üretim konusunda destek verecekler. Bilgilendirme seminerinin ardından arazi gezisi yapılacak. Aliağa'da toprak yapısı ile üretilebilecek ürünler hakkında teorik ve pratik bilgiler üretici kadınlarla paylaşılacak" dedi.