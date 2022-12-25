Aliağa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince 250 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aliağa Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalarda; ilçe dışından Aliağa'ya uyuşturucu madde getirdikleri değerlendirilen 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahısların çantalarında yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine şüpheliler F.D., K.B.A. ve O.A., ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.D. ve K.B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.