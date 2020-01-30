Aliağa'da vatandaşlar Hamsi Festivalinde buluştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği (ALKARDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali başladı.

Aliağa'da Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, geleneksel yöntemlerle üretilen bölgesel lezzetler vatandaşlarla 2. kez buluştu. Karadeniz yöresine ait ezgiler festival alanını renklendirirken, alana getirilen midilliler ve develer ise ailelere ve çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Aliağa Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Mete, festival amacına değinerek, "Aliağa'da Karadeniz kültürümüzü tanıtmak, yöresel tatlarla vatandaşlarımızla buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz Hamsi Festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Festival boyunca vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak. Aliağa'daki ve bölgedeki tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle gerçekleşecek konserler iptal edildi. Festivalin 2 Şubat 2020 Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.