İhlas Haber Ajansı

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Aliağa'da yangın

İzmir Aliağa’da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir Aliağa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.


Edinilen bilgiye göre İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Cindere köyü yakınlarında 14.45'te yangın ihbarı geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, vatandaşların çocuklarla kaçışması cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bazı vatandaşlar da yangına müdahalede ekiplere yardımcı olmaya çalıştı.

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