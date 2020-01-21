Aliağa'da yarıyıl tatili etkinlikleri coşkuyla sürüyor

Sömestr tatilinin başlamasıyla tatile giren çocuklar, Aliağa Belediyesinin kendileri için hazırladığı kültürel ve sanatsal etkinliklerle eğlenceli saatler yaşıyor. Tiyatrodan kukla gösterilerine, animasyon çizgi sinemadan Hacivat-Karagöz'e kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinliği çocuklarla buluşturan Aliağa Belediyesi, çocukları hem eğlendiriyor hem de verimli bir tatil geçirmelerini sağlıyor.

Yarıyıl etkinlikleri kapsamında Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde gösterime sunulan "Keloğlan Harikalar Sirkinde" adlı müzikal oyuna yoğun ilgi gösteren Aliağalı çocuklar, Aliağa Gençlik Merkezinde sahnelenen illüzyon, Hacivat-Karagöz, animasyon, sahne senin ve kukla gösterilerine de akın etti. Aileleri ile birlikte kendileri için hazırlanan etkinliklerde keyifli saatler geçiren minikler, eğlenceli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar için hazırlanan yarıyıl etkinlikleri, 22 Ocak Çarşamba günüde gösterime sunulacak olan ‘Göbeklitepe Rafadan Tayfa' isimli animasyon çizgi sinema ile devam edecek. Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonundaki macera türü film, 10.30-12.00-13.00-14.30-19.00 ve 20.30 seanslarıyla çocuklarla buluşacak.