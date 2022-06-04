Aliağa'da yavru ölümlerine karşı aşı kampanyası başladı

Aliağa'da geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçilere destek olmak amacıyla Aliağa Belediyesi ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde projelendirilen ‘Büyükbaş ve Küçükbaş Gebe Hayvanlarda Yavru Ölümlerine Karşı Aşı' kampanyası, düzenlenen tanıtım ve uygulama töreniyle başladı. Kampanya çerçevesinde yapılacak olan aşılamalar ile bakteri kaynaklı hayvan ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aliağa Uzunhasanlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşı kampanyası tanıtım ve uygulama törenine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Koçyiğit, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Veteriner Hekim Tahir Yavuz, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Buzağı, kuzu ve oğlak gibi hayvanların henüz damızlık olgunluğuna erişmeden ölmelerindeki en büyük etmenin hastalık ve beslenme eksikliği olduğunu ifade eden Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, ülke genelinde hastalıklar nedeniyle yüzde 11 ile yüzde 25 arasında buzağı kaybının yaşandığını söyledi.

“Diğer ilçelere örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz”

Hayvan yavrularının ilk doğduklarında özel olarak ilgilenilmesi ve korunması gereken yavrular olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Aşı kampanyamız sayesinde Aliağa'da küçükbaş yavrularımız ile büyükbaş yavrularımızı korumuş olacağız. Tarımsal destek noktasında çok değerli çalışmalar yapan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın bu kampanyası da hayvancılığın desteklenmesi konusunda çok önemlidir. Aliağa'da yapılacak aşı uygulamasının İzmir'in tüm ilçelerine örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz. Yakın bir tarihte de Türkiye'nin ilk damızlık koyun üretim merkezini Aliağa Belediyesinin destek ve öncülüğünde hayata geçirmiş olacağız” dedi.