Aliağa'da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

19 Haziran Pazartesi günü başlayacak kayıtlar, 22 Haziran Perşembe günü son bulacak. 10.00 ile 14.00 saatleri arasında alınacak kayıtlara 2017 ve üstü doğumlular başvurabilecek.

Her yıl yaz ve kış olmak üzere iki dönem halinde verilen satranç kurslarında, çocukların erken yaşlardan itibaren satranç sporuna teşvik edilmesi hedefleniyor. Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilen kurslarda çocukların; planlama yapma becerisinin güçlendirilmesi, odaklanma ve konsantrasyonunun artırılması, hayal gücünün geliştirilmesi ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi de hedefleniyor. Ön kayıtların ardından sınıf ve seviye belirlemesi yapılacak. Kursiyer adayları müracaatlarını, Siteler Mahallesi 430 sokak, TOKİ konutları (eski misafirhane) adresindeki kurs binasına yapabilecek. Satranç kurslarına katılmak isteyenler 0232 399 00 00 (dahili: 2707) numaralı hattan detaylı bilgiye ulaşabilecek.