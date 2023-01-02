Aliağa'da yeni polis botu ile denizler daha da güvenli

Limanlarda emniyet ve asayişin etkin olarak sağlanması için harekete geçen emniyet, Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nü yeni alınan polis botu ile güçlendirildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele botun tahsisi sağlandı. Bota entegre edilecek kamera sistemleriyle gece saatlerinde de denetimler aralıksız sürdürülecek.

Aliağa Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki sularda asayişi sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için aralıksız çalışacak.