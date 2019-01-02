Aliağa'da zabıta ekipleri 1 yılda bin 192 başvuruyu çözüme kavuşturdu

İzmir'de Aliağa Belediyesi zabıtası, 1 yıl içerisinde bin 192 başvuruyu sonuçlandırarak vatandaşın şikayetlerini çözüme kavuşturdu.

Aliağa Belediyesi zabıtası, ALO 153 Hilal Masa çağrı merkezine gelen talep ve şikayetleri 7/24 esasına göre değerlendiriyor. 2018 yılında zabıta birimine en çok telefonla şikayetler bildirilirken, bu şikayetlerin bir kısmı internet ve şahsi başvurulardan oluştu. Faaliyetlerini çözüm odaklı sürdüren zabıta ekipleri, kent genelinde; ruhsatlandırma, dilenci şikayeti, kaldırım işgali, yol işgali, yer izni gibi konulara anında müdahale ederek vatandaşların şikayetlerinin çözümü noktasında yüzde yüz başarı elde etti. 1 yıl içerisinde ise bin 192 başvuruyu sonuçlandırıldı.

Zabıta ekipleri ayrıca, yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirdiği fırın ve tekel bayi denetimlerini de özel günlerde sıklaştırdı. Vatandaşların huzuru için; bir müdür, bir zabıta amiri, üç zabıta komiseri ve 28 zabıta memuru olmak üzere toplam 33 personelle Yeni Şakran Mahallesi'nden Helvacı'ya kadar çok geniş bir alanda görevini yerine getiren ekipler, seyyar satıcılar, dilenciler, vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunan şahıslar, işgal ve çevreyi kirletenlere de işlem yapıyor.

Halkın huzurunun her şeyden önemli olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, "Vatandaşlarımızın her daim huzur ve güvenliği için 24 saat görevimizin başındayız. Rutin denetimlerimizin dışında vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduk. Görev, yetki ve sorumluluk alanımız dışında kalan şikayetleri ise ilgili birimlere yönlendirdik. Bu doğrultuda kentimizin görünümüne yakışmayan hiçbir olumsuzluğa izin vermedik" dedi.