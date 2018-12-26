İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa'da zabıtalardan fırın denetimi

İzmir’in Aliağa ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri, ekmek, pide ve unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerini sürdürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri, ekmek, pide ve unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerini sürdürüyor.


Belli aralıklarla ilçe genelindeki fırınlarda denetimler yapan Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde; genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı yönünde kontrollerde bulundu. Esnafların genel kurallara uyduğunu tespit eden ekipler, Aliağa halkının rahatlıkla ekmek ve diğer gıdaları tüketebileceğini belirtti.


Vatandaşların hijyenik gıdalar tüketmesinde yapılan denetimlerin önemli olduğuna dikkat çeken Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz fırın denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Denetimler esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını da ifade eden Turan, Aliağa fırıncı esnafına hijyen ve gramaj konusunda gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.