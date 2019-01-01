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Aliağa'daki kalıp fabrikasında yangın

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Bakırçay sanayi sitesinde, bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Bakırçay sanayi sitesinde, bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Samurlu Mahallesi Bakırçay Sanayi Sitesindeki demir çelik fabrikalarına kalıp üreten bir fabrikada çıktı. Plastik havuzun tutuşması sonucu bilinmeyen sebeple çıkan yangın korkuttu. Yangının çıkması sonucu çevredekiler hemen itfaiyeyi aradı. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait dört itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

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