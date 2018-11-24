Aliağa'daki kent görselleri vatandaşlar tarafından beğenildi

Aliağa Belediyesi, kentin daha estetik bir havaya bürünmesi için çalışmalarını sürüdürüyor. Daha önce sahil bandına kutu harflerden oluşan "I Love Aliağa" yazısını konumlandıran Aliağa Belediyesi, şimdide ilçe girişine led aydınlatmalı "Aliağa" yazısı yerleştirdi. Kutu harflerden oluşan "Aliağa" görseli, özellikle gece aydınlatması ile dikkat çekiyor.

Aliağa Belediyesi'nin kutu harf çalışmalarının yanı sıra; ay yıldız ve petrol sondaj kulesi kent görselleri ilçeye ayrı bir renk kattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ve Helvacı'ya yapılan kent görsellerini sık sık sosyal medya medya hesaplarından paylaşırken, belediye ekipleri, kent görselliğini artıracak çalışmaların devam edeceğini kaydetti.