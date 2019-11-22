Aliağa'daki merkez, yılda 8 bin kursiyere kapılarını açıyor

Aşçılıktan dekoratif mum yapımına, diksiyondan İngilizceye kadar birçok farklı meslek grubundan kurslar açan Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, kursları başarıyla tamamlayan kursiyerleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ödüllendiriyor.

Aliağa'nın önemli bir eğitim yuvası haline dönüşen Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde, kurslara katılmak isteyen vatandaşların http://aliagatuprashem.meb.k12.tr/ sayfasından online olarak başvuruda bulunabileceği bildirildi. İstenilen kurs programını en az 12 kişinin talep etmesi sonrasında kurs programına başladığı ifade edilirken, kursiyer ve öğretici sayısının her geçen gün arttığı Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde 125 öğretici de görev yapıyor.

Öte yandan Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi, merkez binası dışında Yeni Şakran'da bulunan cezaevi kampüsü ile Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezinde de kurslarına devam ediyor.

Vatandaşların, kurs çeşitliliği ile de dikkat çeken Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinden kurslar hakkında detaylı bilgi alabileceği belirtildi.