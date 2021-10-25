Aliağa'daki Necmettin Giritlioğlu Caddesi yepyeni görünüme kavuştu

Sıcak asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aliağa Belediyesi, Siteler Mahallesi'nde kent trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Necmettin Giritlioğlu Caddesi'ne 3 bin 750 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar neticesinde bozuk olduğunu tespit ettiği cadde ve sokakları sıcak asfaltla kaplıyor.

Yaz ayında başlayan sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında bugüne kadar bir çok nokta asfaltlandı. Ekipler, yaz ayı başından bugüne kadar kent genelinde toplam 27 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Siteler Mahallesi'nde çalışmalar yaptı. Kent trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken ana arterlerden Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde yapılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı ve cadde trafiğe açıldı.

Asfalt çalışmalarını kent genelinde sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın talimatları doğrultusunda kent trafiğinin büyük ölçüde yükünü çeken Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nin asfalt serimini tamamladık. Necmettin Giritlioğlu'na 3 bin 750 ton sıcak asfalt döküldü. Böylece 2021 yılı haziran ayı başından bugüne Aliağa Belediyesi olarak 27 bin ton sıcak asfalt serimini tamamlamış olduk. Asfalt çalışmalarımıza yaz ayı başında hazırladığımız plan ve program dahilinde devam edeceğiz” dedi.