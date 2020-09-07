Aliağa'daki palmiyeler budanıyor

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbaharın gelmesi ile birlikte kent merkezindeki palmiye ağaçlarında budama çalışmaları başlattı. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Aliağa Belediyesi, kentte bulunan palmiye ağaçlarının gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla budama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Aşıklar Yolu Caddesi ve Fırat Çakıroğlu Parkında yapılan budama işlemleri ile palmiye ağaçlarının daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Budama çalışmaları ile palmiyelerin uzayan kısımları ve ölü bölgeleri temizleniyor. Çalışmalarla palmiyeler kaba ve bakımsız görüntüsünden kurtularak daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca palmiye ağaçlarının güneş ışığından daha fazla yararlanmaları da sağlanıyor. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün budama ve yeşillendirme çalışmaları kent genelinde ki cadde, sokak ve yeşil alanlarda devam edecek.