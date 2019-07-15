Aliağa'daki Sahil Güvenlik botu, halkın ziyaretine açıldı

İzmir'in Aliağa İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında TCSG-61 Sahil Güvenlik botu halkın ziyaretine açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri Aliağa'da protokol üyelerinin şehitlik ziyaretti ile başladı. Şehitlikte yapıların duaların ardından protokol üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-61 Sahil Güvenlik botunu ziyaret etti.

Aliağa Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına ziyaret programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Cahit Ayan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Ataman ve vatandaşlar katıldı.

TCSG-61 Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Özgür Acar, ziyarette bulunan protokol üyelerine Sahil Güvenliği botu hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete gelen vatandaşlar da botu gezme imkanı buldu. Vatandaşlar, TCSG-61 Sahil Güvenlik botu hakkında bilgi alırken, çocuklar da bot personeli nezaretinde, bot içerisinde bulunan ekipmanları inceleme fırsatı yakaladı. Sahil Güvenlik botu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında bir gün boyunca 10.00 17.00 saatler arasında vatandaşa ziyarete açık olacak.