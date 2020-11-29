Aliağa'daki toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, İzmir'in Aliağa ilçesinde trafik ekipleri tarafından toplu ulaşım araçları ve ticari taksiler denetlendi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve ticari taksileri durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafında, trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde iki gün boyunca yaptıkları denetimlerde, 544 araç kontrol edilirken, kurallara uygun davranmayan 77 araca 21 bin lira idari para cezası uyguladı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde vatandaşların alınan tedbirler konusunda hassasiyet gösterdikleri, vatandaşların genelgelere aykırı hareket eden tüm ticari araçlar ile ilgili yapmış oldukları ihbarların ekiplerce titizlikle değerlendirildiği belirtildi.