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Aliağa'daki tüm öğretmenlere hediye seti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle belediye tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere hediye dağıtıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle belediye tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere hediye dağıtıldı.


Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede görev yapan tüm öğretmenlere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın selam ve tebriklerini ileterek Öğretmenler Günü'ne özel ajanda ve kalemden oluşan hediye seti verdi.


İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Zehra Tuba Kabakçıoğlu'nu ve müdürlük personelini ziyaret eden ekipler, daha sonra okulları gezerek öğretmenlere kendi adlarına hazırlanmış ajanda ve kalemleri hediye etti.


24 Kasım'ın çok özel bir gün olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, öğretmenlerin dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ettiğini söyledi.

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