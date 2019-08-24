Aliağa'daki yangının, ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele

İzmir'in Aliağa ilçesinde, otluk ve zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Aliağa'nın Samurlu Mahallesi Harlak mevkiinde bulunan otluk ve zirai alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler arazözlerle intikal etti. Ekiplerin 3 itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, 1 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi.

Samurlu Mahallesi'nin sakinlerinden Turan Alkış, Harlak mevkiinde duman görmesi üzerine 177 Orman İhbar Hattını aradıklarını belirtti. Alkış, "Ben Samurlu köy kahvesinde oturuyordum. Burada duman yükseldiğini gördüm 177'yi aradım. Harlak Ekipler geldiler sağolsun. Burada yangına müdahale ederek kısa sürede ormana sıçramadan söndürdüler. Bu mevki bizim köye ait. Bir yararım dokunması içi buraya koştum geldim" dedi.