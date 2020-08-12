Aliağa'daki Yeni Mahalle'nin çehresi değişiyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından planlanan sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında, Yeni Mahalle'de yaklaşık 25 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirilirken, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın da yerinde incelediği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağa ilçesinde, Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde sürdürülen sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında, yolların asfaltlanarak daha modern ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, Yeni Mahalle'de devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Sahada incelemelerde bulunan Başkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan'la birlikte Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Devrim Rıfat Kaya'dan mahallede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni Mahalle'de çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Rumeli Caddesi ve bir çok sokakta sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Mahallede çalışmalar kapsamında bir cadde ve 20 sokağa toplam yaklaşık 25 bin metrekare sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Ayrıca mahallede, asfalt serim çalışmalarının ardından; kaldırım, aydınlatma ve trafik düzenlemesi çalışmalarının yapılacağı belirtildi.