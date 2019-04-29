Aliağa'dan bugüne kadar 14 bin kişi şehitlikleri ziyaret etti

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin organizasyonu ile Çanakkale'ye giden 3 bin kişilik sonuncu kafile Aliağa'ya döndü. "Ecdadımıza Gidiyoruz" sloganı ile Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımadayı ziyaret eden Aliağalılar, büyük destanın ruhunu yerinde yaşama imkanı bulurken, bugüne kadar 14 bin kişi Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmiş oldu.

Aliağa Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyaretinin beşinci turu tamamlandı. Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan 60 otobüs ile hareket eden 3 bin kişilik üçüncü kafile, ziyaret sonrası kente dönüş yaptı. Günübirlik ziyarette daha önce Çanakkale ziyaretlerine katılmamış vatandaşlara öncelik verildi.

Çanakkale'de gün boyu süren programda çok sayıda önemli alanlar gezildi. Tarihe tanıklık eden Aliağalılar, ziyaretleri boyunca rehberler tarafından anlatılan büyük zaferin öyküsünü büyük bir heyecanla dinledi. Savaş alanlarını gezerek vatan uğruna can veren şehitlerin kahramanlık hikayelerini dinleyen vatandaşlar, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Şehitlikleri ise bugüne kadar Aliağa'dan 14 bin kişi ziyaret etmiş oldu.