Aliağa'dan Çanakkale'ye dördüncü kafile uğurlandı

Aliağa Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyaretleri devam ederken 3 bin kişilik dördüncü kafile de Cumhuriyet Meydanı'ndan uğurlandı.

Aliağa Belediyesi, “Ecdadımıza Gidiyoruz” sloganıyla düzenlediği Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada ziyaretlerine devam ediyor. Mart ayında 8 bin Aliağalı büyük destanın yazıldığı toprakları görme fırsatı yakalarken dördüncü kafile ile 3 bin Aliağalı daha Çanakkale'ye uğurlandı. Dördüncü kafile ile birlikte bu yıl Çanakkale ziyaretlerine katılan kişi sayısı 11 bini buldu. 60 otobüsten oluşan dev kafile Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Çanakkale'de gün boyu sürecek olan ziyaret programında Aliağalılar rehberler eşliğinde; Kilitbahir Kaleleri, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Seyit Onbaşının Görev Yaptığı Top ve Anıt, Gerçek Şehit Mezarlıklarının Olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul Tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı Bölgesi, 57. Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliği ziyaret edecek. Rehberlerin anlattığı kahramanlık öyküleri eşliğinde tarihe tanıklık edecek olan Aliağa kafilesi pazar gecesi 01.30'da Aliağa'ya dönüş yapacak.