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Aliağa'dan deprem bölgesine yardım tırı yola çıktı

İzmir’de, Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından depremzedeler için toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Elazığ’a gönderildi.

İzmir'de, Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından depremzedeler için toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Elazığ'a gönderildi.


Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından harekete geçen Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, bir tır dolusu insani yardım topladı. Toplanan yardım malzemeleri, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gani Okur, yardım kampanyasına ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.


Okur, "Aliağa Elazığlılar Derneği olarak bölgemizde yaşanan depremden dolayı acısını derinden hissettiğimiz insanların yanından olmak için yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyasına ilgi gösteren tüm Aliağa halkına teşekkür ediyoruz. İnanılmaz derecede duyarlı davrandılar. Bu bizi çok mutlu etti. İnşallah bu yaptığımız oradaki insanların acısını bir nebze olsun azaltır diye ümit ediyoruz" dedi.

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