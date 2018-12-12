Aliağa'dan Midilli'ye sefer hamlesi

IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, kasım ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirilirken, toplantıda, yabancı turistlerin Aliağa'ya da gelebilmesi için Midilli-Aliağa arasında feribot seferi için girişimlerde bulunulacağı bildirildi.

Kısa bir süre önce kurulan IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, kasım ayı olağan meclis toplantısını Aliağa Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yaptı. Yönetim kurulunun sunumu ile başlayan toplantı, yolcu gemilerinin sorunlarının görüşülmesiyle devam etti.

"Midilli'yi Aliağa'ya taşımak istiyoruz"

Yabancı turistlerin ilçeye gelebilmesi için Midilli-Aliağa arasında sefer girişimlerini başlatacaklarını ifade eden Vima Denizcilik Yetkilisi Ali Jale, "Ayvalık'ta gerçekleştirdiğimiz bu taşımacılığı Aliağa'da da gerçekleştirerek, Midilli'yi Aliağa'ya taşımak istiyoruz. Bu itibarla bahar aylarında sefer girişimlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek de, liman kenti Aliağa'ya 4 bin 830 gemi geldiğini, elleçlemenin bu yıl 81 tona ulaştığını; 2017-2018 verilerine göre, Aliağa'ya gelen gemi sayısı düşmesine rağmen gemi kapasitesinde ise artış görüldüğünü belirtti. Şimşek, bu artışlarda SOCAR ve TÜPRAŞ'ın da yatırımlarının etkili olduğunu dile getirdi.