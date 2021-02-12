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Aliağa'dan Suriye'ye iki tır yardım malzemesi gönderildi

Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan, içerisinde un ve gıda malzemeleri yüklü olan iki tır, İzmir’in Aliağa ilçesinden dualarla uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan, içerisinde un ve gıda malzemeleri yüklü olan iki tır, İzmir'in Aliağa ilçesinden dualarla uğurlandı.


Aliağa ilçesinde, İdlib'teki ihtiyaç sahipleri için iki tır dolusu yardım malzemesi hazırlandı. Un ve gıda malzemeleri ile yüklü olan iki tır, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda cuma namazı sonrası gerçekleştirilen törenin ardından dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı.


Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmir Kuzey Bölge Temsilcisi Talha Eray Şengönül, "Önümüzdeki mart ayında Suriye'deki mağdur ve mazlum kardeşlerimizin 10. senesini geride bırakmış oluyoruz. Bizler kendi ekiplerimizle 2 bin kadar yardım tırını Suriye'de ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Kendi ekmek fabrikamızda yaptığımız gıdalarla günlük 8 bin aileye ulaştık. Kıymetli Aliağa ve İzmir halkına, Aliağa Kaymakamına ve Aliağa Belediye Başkanımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da, "Bizim inancımıza göre sadaka vermek malını da sigorta etmektir. Bizler, komşusu açken tok yatmayan bir milletin evlatlarıyız. Bu nedenle hayrat işinde koşan bir neslin çocuklarıyız. Bugün yapılan çalışma takdire değer bir çalışmadır. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Gerçekleştirilen törene ayrıca; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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