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Aliağalı Atakan Mert Biçer Türkiye 2'ncisi oldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan Atakan Mert Biçer, katıldığı Türkiye yıldızlar satranç şampiyonasında Türkiye 2’ncisi oldu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Atakan Mert Biçer, katıldığı Türkiye yıldızlar satranç şampiyonasında Türkiye 2'ncisi oldu.


Türkiye Satranç Federasyonunun her yıl düzenlediği Türkiye yıldızlar şampiyonası, bu yıl Antalya Belek'te düzenlendi. Turnuva, 2 bin 557 sporcunun katılımıyla tamamlandı.


Geçtiğimiz yıl Avrupa okullar arası turnuvada üçüncülük elde eden Aliağalı milli satranç oyuncusu Atakan Mert Biçer, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası 15 yaş kategorisinde ikincilik kupasını kazandı.


Atakan Mert Biçer'in gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağını belirten Türkiye Satranç Federasyonu Aliağa İlçe Temsilcisi Uğur Yaşar, "Atakan Mert Biçer, satranç sevgisini ilk olarak beş yaşında Aliağa Belediyesi Satranç Kulübünde kazandı. 5-6 yılı aşkın bir süre birlikte çalıştık. Atakan artık Aliağa sınırlarının çok ötesinde bir oyun gücüne sahip. Şuan Türkiye'nin çok kuvvetli satranç antrenörlerinden olan Ata Seçer ile 1 yıl gibi bir süredir çalışıyorlar" dedi.

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