Aliağalı balıkçıklara boya desteği

İzmir'in Aliağa ilçesinde Merkez Balıkçı Barınağındaki ticari balıkçılara mazot ve zehirli boya dağıtımı yapıldı.

Aliağa İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, S.S. Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından düzenlenen dağıtım programında, Aliağa Merkez Balıkçı Barınağındaki 33 ticari balıkçıya 30'ar litre mazot ve zehirli boya dağıtımı yapıldı. Dağıtım programına Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selim Aksakal, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım ve Şube Müdürü Orçun Tuncer, S.S. Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ve balıkçılar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan S.S. Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, Aliağa'da balıkçılığın azaldığını, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Dağıtım sırasında tarımsal faaliyetler içinde ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan balıkçıların yanında olduklarını söyleyen Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selim Aksakal ise yapay resif projesinin müjdesini verdi.