Aliağalı bisikletçiler “Trafikte biz de varız” dedi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) ve Aliağa Pedalhane Grubunun öncülüğünde ‘Trafikte Biz De Varız' sloganıyla Bisiklet Farkındalık Turu gerçekleştirildi.

Trafikte bisiklet sürücülerinin de var olduğuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet tutkunları Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu önünde bir araya geldi. Etkinliğe katılım sağlayan vatandaşlara Aliağa Belediyesi tarafından bisiklet dağıtımı yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar bisikletlerinde “Otomobil şişmanlatır, bisiklet zayıflatır”, “Benzin yakma yağ yak”, “Sağlık için pedalla”, “Bisiklet ulaşım aracıdır” ve “Doğayı koru bisiklet kullan” yazılı dövizler taşıdı.

“Bisiklet kullanıcılarını fark eden araç sürücülerini arttırmayı hedefliyoruz”

Etkinlik öncesinde bir basın açıklaması yapan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP), amaçlarının daha yaşanır, daha temiz daha sağlıklı bir dünya için bisikletin yaşamın her alanda daha fazla kullanılmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Yolun sağ kısmı bisikletlilerin yasal hakkıdır. Maalesef ülkemizde araç kullanıcılarının, bisikletli ulaşımın yolun sağda tarafında yer alması konusunda farkındalığı yetersiz seviyededir. Düzenlediğimiz bu etkinlikle, trafikte yol alan bisiklet kullanıcılarını fark eden ve yolu paylaşan sürücüleri arttırmayı hedefliyoruz. Böylelikle şehir içinde güvenli bisiklet kullanımı sağlanabilir ve bisiklet kazaları ve ölümler azaltılabilir.” dedi.

Bisiklet grupları daha sonra İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi, Sahil Bandı, Ağapark Plaj ve Sosyal Tesisleri ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı güzergâhında bisiklet sürerek turu tamamladı. Etkinlik sonunda katılımcılara Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda ikramlarda bulunuldu.