Aliağalı çocuklar pandomim ve marmelat kukla ile eğlendi

Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı birbirinden eğlenceli “Aliağa'da Tatil Var” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağalı çocukların yarıyıl tatillerini sanatsal faaliyetler ile hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmelerini amaçlayan Aliağa Belediyesi, tiyatrodan kaşık kukla yapım atölyesine kukla gösterilerden çizgi sinemaya kadar birçok eğlenceli aktiviteyi çocuklarla buluşturuyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kurulan 800 metre kare kapalı Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sahnelenen “Mimdo's Call” isimli Pandomim gösterisi çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Çocuklar Marmelat'a akın etti

Pandomim gösterisinin ardından çocukların çok sevdiği Marmelat Kukla sahne aldı. Marmelat Kukla, çocukların eğlencesini ikiye katladı. Marmelat Kuklayı yakından izlemek isteyen çocuklar aileleriyle birlikte Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na akın ederek gösteri merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çocukların izlemekten büyük keyif aldığı Marmelat, son gösterisini yarın 15.30'da gerçekleştirecek.

Çocuklar için çizgi sinema

Gün boyu süren eğlenceli etkinlikler “Sevimli Emojiler” isimli çizgi sinema filmini gösterimi ile son buldu. Etkinlikler boyunca çocuklara pamuk helva, kek ve süt ikramları yapılarak balon dağıtıldı. Anne ve babalara ise çay ve su ikramlarında bulunuldu.

“Aliağa'da Tatil Var” etkinlikleri ile final yapacak. Saat 13.30 / 14.30'da “Prensesin Rüyası” isimli müzikli danslı çocuk tiyatrosu, 15.30'da Marmelat Kukla Gösterisi, 18.30'da ise “Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” isimli çizgi sinema gösterime sunulacak.