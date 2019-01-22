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Aliağalı çocuklar, tiyatro ve sinema şöleniyle eğleniyor

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği "Aliağa’da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli tiyatro, kukla ve çizgi sinema gösterimleri Aliağalı çocuklarla buluşuyor.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında birbirinden eğlenceli tiyatro, kukla ve çizgi sinema gösterimleri Aliağalı çocuklarla buluşuyor.


Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kurulan 800 metrekare kapalı alana sahip Aliağa'nın ilk geçici gösteri merkezinde düzenlenen etkinlikler, çocuklara keyifli bir yarıyıl tatili sunuyor. Etkinlikler kapsamında, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 15.30'da "Gerçek Hazine" isimli kukla gösterisi, 18.30'da ise "Çılgın Hırsız 3" isimli çizgi sinema filmi çocukların beğenisine sunulacak. Etkinlikler süresince çocuklara; pamuk helva, kek ve meyve suyu ikramları da yapılacak.

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