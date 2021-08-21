Aliağalı çocuklar, yaz tatillerini spor yaparak değerlendirdi

Aliağa Belediyesi Spor Okulları'nın yaz dönemi kursları kapanış maçlarıyla son buldu.

Aliağalı çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine destek olmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla futbol, basketbol, voleybol, karate ve güreş branşlarında açılan yaz spor kursları, yaz boyunca çocukların en büyük eğlencesi oldu.

Yaklaşık bin sporcunun katılım gösterdiği kurslarda, alanında deneyimli eğitmenler görev yaptı. Çocuklar ilgi duydukları branşlarda hem temel eğitim aldılar hem sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar edindiler. Spor yapmanın keyfini doya doya yaşayan çocuklar, kendi aralarında yaptıkları dostluk maçlarıyla yaz dönemi kurslarına veda ettiler.

Çocukların kişisel gelişimlerine destek olmak ve verimli bir yaz sezonu geçirebilmelerini amaçladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, “Bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı kontenjan ile açtığımız yaz spor kurslarımızın kapanışını gerçekleştirdik. Kapanışımızı basketbol ve futbol kurslarında eğitim gören sporcularımızın kendi aralarında oynadığı dostluk maçlarıyla yaptık. Yaz kurslarımızda çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmayı ve sporu sevdirmeyi hedefledik. Ayrıca dostça mücadele etmenin önemini vurguladık. Dilerim ki pandemi bir an önce biter ve kış spor okullarımızda çocuklarımızla yeniden bir araya geliriz” dedi.